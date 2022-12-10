Винисиус: Тите заслуживает гораздо лучшего

Полузащитник сборной Бразилиипосле вылета команды с чемпионата мира-2022 отдал должное тренеру команды

Бразильцы в 1/4 финала уступили Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти). Тите после матча объявил, что уходит в отставку.

«Всегда очень сложно говорить об этом после поражения. Тите всегда дает нам душевное спокойствие, чтобы мы могли действовать правильно в нужное время.

Ему грустно, что ему не удалось выиграть титул после участия в двух чемпионатах мира, но (надеюсь), что у него все сложится лучше.

Он меня многому научил, дал мне много советов, чтобы я развивался как игрок и человек. Он заслуживает гораздо лучшего», — сказал игрок O globo.