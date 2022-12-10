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    Винисиус: Тите заслуживает гораздо лучшего

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    Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор после вылета команды с чемпионата мира-2022 отдал должное тренеру команды Тите.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Бразильцы в 1/4 финала уступили Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти). Тите после матча объявил, что уходит в отставку.

    «Всегда очень сложно говорить об этом после поражения. Тите всегда дает нам душевное спокойствие, чтобы мы могли действовать правильно в нужное время.

    Ему грустно, что ему не удалось выиграть титул после участия в двух чемпионатах мира, но (надеюсь), что у него все сложится лучше.

    Он меня многому научил, дал мне много советов, чтобы я развивался как игрок и человек. Он заслуживает гораздо лучшего», — сказал игрок O globo.

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