Винисиус: Тите заслуживает гораздо лучшего

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Бразильцы в 1/4 финала уступили Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти). Тите после матча объявил, что уходит в отставку.
«Всегда очень сложно говорить об этом после поражения. Тите всегда дает нам душевное спокойствие, чтобы мы могли действовать правильно в нужное время.
Ему грустно, что ему не удалось выиграть титул после участия в двух чемпионатах мира, но (надеюсь), что у него все сложится лучше.
Он меня многому научил, дал мне много советов, чтобы я развивался как игрок и человек. Он заслуживает гораздо лучшего», — сказал игрок O globo.