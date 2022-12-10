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    Шалимов: Если Роналду не поставят в стартовый состав — это будет правильно

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    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду за сборную Португалии на ЧМ.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Про Роналду начали писать, что устроил скандал и собирается уезжать. Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: "Езжай в Саудовскую Аравию".

    Уговаривать и проводить какие-то беседы… Если его не поставят в стартовый состав — это будет правильное решение. Когда человек на закате тянет всё на себя, то для команды ничего хорошего в этом нет.

    Со Швейцарией остался в запасе — Португалия разгромила соперника. Вышел лишь на замену. Наверное, так футбол и должен двигаться.

    Одно дело, когда люди в 22-23 года становятся звёздами. А в 37-38 подходит момент, когда нужно заканчивать, но они с этим не могут смириться.

    Считаю, что тренер должен набраться сил и сделать правильное решение. Будет ли он сегодня играть? Думаю, нет. Может быть, он вообще уже уехал», — сказал Шалимов Чемпионату.

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