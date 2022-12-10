ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ПортугалииМарокко — Португалия. Онлайн
  • 17:21
    • Марокко — Португалия: Роналду снова остался в запасе
  • 17:41
    • ФИФА завела дело против сборной Аргентины
  • 16:30
    • Дивизионы «Боброва» и «Харламова» одержали победу на Матче звезд КХЛ
  • 15:51
    • Шупо-Мотинг покинет «Баварию», если в команду перейдет Кейн
  • 15:35
    • Нойер получил травму и больше не сыграет в этом сезоне
    Все новости спорта

    Родриго извинился за вылет Бразилии: «Из рая в ад за считанные минуты»

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Хорватии ЧМ-2022
    Полузащитник сборной Бразилии Родриго Гоэс извинился за вылет команды с ЧМ-2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В 1/4 финала бразильцы уступили Хорватии по пенальти (1:1, 2:4). Родриго не реализовал 11-метровый удар, он бил первым из числа игроков южноамериканской команды.

    «Простите. Конечно, это самый болезненный момент в карьере, из рая в ад за считанные минуты. Все случилось именно так, как мне не хотелось.

    Знаю, что все проходит, и даже сейчас — хоть у меня все еще нет сил подняться — я уверен, что вернусь. Не знаю как, но я вернусь намного сильнее…

    "Только блестящие умы проходят через определенные испытания". Мне 21 год. Пока ничто не давалось мне просто в этой жизни. И не дастся. Но это того стоит!

    Спасибо всем, кто болел за нас и верил в нас. Спасибо тебе, Господи, за все. И прости меня за неблагодарность, ведь после всего, что ты сделал для меня, я все время спрашиваю себя, почему я? Почему все должно быть именно так?

    Только те, кто был со мной, видели все, через что я прошел за этот год, чтобы попасть на чемпионат мира. И почему все так закончилось?

    Я не могу этого понять, но потом начинаю все вспоминать и вижу, что не могу ни на что жаловаться, и просто продолжаю делать все возможное, как всегда!

    Еще раз всем спасибо. Пусть в 2026 году все будет по-другому. Я продолжаю верить, что мы все равно будем очень счастливы!

    Это поколение очень хорошее, оно заслуживает и должно быть короновано», — написал игрок в соцсетях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022
  • Англия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Марокканцы дадут бой португальцам, но поедут домой
  • Марокко — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Победоносный марафон «Виннипега» не прервется в игре с «Вашингтоном»
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Англия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зюйдтироль — Тернана
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Асколи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вегас — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аризона — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Портленд — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры