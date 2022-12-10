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    Нето: Тите — худший тренер в истории Бразилии. Ставь Неймара, пусть он забьет!

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    Бывший полузащитник сборной Бразилии Нето жестко раскритиковал наставника «селесао» Тите после вылета с ЧМ-2022.

    Тите
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    Тите

    Бразилия уступила Хорватии по пенальти (1:1, 2:4) в 1/4 финала и покинула турнир.

    Бразилия дважды не забила, а Хорватия реализовала все попытки: Неймар не бил, так как был в очереди пятым.

    «Я сказал, что бить должен Неймар. Это вина Тите. Неймар не бил пенальти! Величайший пенальтист в мире. Ты не заслуживаешь быть там.

    Ты должен был позволить Неймару пробить пенальти. Если бы Неймар забил, у нас все еще был бы шанс на сэйв Алиссона, а затем и на удар Маркиньоса.

    Ты, осел, который в итоге получает страну, страдающую страну, где люди платят 300 реалов за футболку.

    Ты увез свою семью и не думаешь о людях, о людях на улице, ты идиот. Ты проиграл чемпионат мира так легко.

    Я просто подумал: первый пенальти, пусти Неймара. Он не сделал этого, и мы промахнулись. Затем, на последний пенальти, когда соперник забил четыре, он ставит [четвертым] Маркиньоса. Нет! Поставь Неймара, пусть он забьет, ты, имбецил.

    Ты худший тренер в истории страны, бразильской сборной, позор тебе как тренеру. Я не собираюсь ругать игроков. Но ты самый большой позор страны, Тите», — заявил Нето ESPN.

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