Нето: Тите — худший тренер в истории Бразилии. Ставь Неймара, пусть он забьет!

Бывший полузащитник сборной Бразилиижестко раскритиковал наставника «селесао»после вылета с ЧМ-2022.

Бразилия уступила Хорватии по пенальти (1:1, 2:4) в 1/4 финала и покинула турнир.

Бразилия дважды не забила, а Хорватия реализовала все попытки: Неймар не бил, так как был в очереди пятым.

«Я сказал, что бить должен Неймар. Это вина Тите. Неймар не бил пенальти! Величайший пенальтист в мире. Ты не заслуживаешь быть там.

Ты должен был позволить Неймару пробить пенальти. Если бы Неймар забил, у нас все еще был бы шанс на сэйв Алиссона, а затем и на удар Маркиньоса.

Ты, осел, который в итоге получает страну, страдающую страну, где люди платят 300 реалов за футболку.

Ты увез свою семью и не думаешь о людях, о людях на улице, ты идиот. Ты проиграл чемпионат мира так легко.

Я просто подумал: первый пенальти, пусти Неймара. Он не сделал этого, и мы промахнулись. Затем, на последний пенальти, когда соперник забил четыре, он ставит [четвертым] Маркиньоса. Нет! Поставь Неймара, пусть он забьет, ты, имбецил.

Ты худший тренер в истории страны, бразильской сборной, позор тебе как тренеру. Я не собираюсь ругать игроков. Но ты самый большой позор страны, Тите», — заявил Нето ESPN.