Второй день четвертьфиналов на чемпионате мира в Катаре открывается матчем Марокко — Португалия. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Марокко

Африканская команда довольно неожиданно стала первой в своей группе, обойдя в таблице фаворитов из Хорватии и Бельгии. Причем на групповом этапе марокканцы пропустили лишь однажды, да и тот мяч был забит в результате автогола в матче с канадцами (2-1). Со сборной Хорватии «атласские львы» расписали нулевую ничью, а в игре против бельгийцев отправили два безответных мяча в ворота Куртуа (2-0).

В 1/8 финала марокканцы встретились со сборной Испании, занявшей второе место в своем квартете. Основное и дополнительное время голов не принесли и для выявления победителя потребовалась серия пенальти. Голкипер марокканской сборной Яссин Буну стал героем встречи, отразив удары с точки в исполнении Солера и Бускетса. Сборная Марокко одержала победу в послематчевой серии пенальти и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Марокканцы продлили свою беспроигрышную серию до 11-ти матчей. За этот период «атласские львы» одержали 8 побед и 3 раза сыграли вничью.

Португалия

Подопечные Фернанду Сантуша выиграли свою группу, обеспечив себе место в плей-офф после двух побед над сборными Ганы (3-2) и Уругвая (2-0). Заключительная встреча группового этапа против сборной Южной Кореи уже не имела принципиального турнирного значения для португальцев. А вот азиатской команде во что бы то ни стало нужно было побеждать и корейцы смогли переломить ход матча, нанеся португальцам первое поражение в группе (1-2).

В 1/8 финала сборная Португалия встретилась со швейцарской командой. Звезда португальцев Криштиану Роналду остался на скамейке запасных, а вместо него в старте вышел нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш. 21-летний форвард стал звездой встречи, оформив хет-трик в ворота Яна Зоммера, отличившись на 17-й, 51-й и 67-й минутах соответственно. Рамуш был признан лучшим игроком матча, в котором его команда одержала разгромную победу со счетом 6-1.

В 10-ти последних матчах на счету сборной Португалии 7 побед и 3 поражения.

Личные встречи

На чемпионатах мира сборные Марокко и Португалии встречались между собой два раза. Первый матч проходил в 1986 году на мундиале в Мексике. В заключительном туре группового этапа африканская команда обыграла португальцев со счетом 3-1 и оформила выход в плей-офф.

Вторая и на данный момент последняя встреча между командами была сыграна четыре года назад на чемпионате мира в России. Португалия и Марокко попали в одну группу, где во втором туре победу с минимальным счетом 1:0 отпраздновала европейская команда.

Прямая речь

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги:

— «Я горжусь страной, командой и тем, что мы достигли этого этапа. Мы представляем Марокко, наш народ. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию. Мы очень рады. Находиться на этом этапе — большая честь.

Мы сыграем против одной из лучших команд мира, в которой выступают очень техничные футболисты. Я не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, так что буду доволен, если он не сыграет. Португалия тоже хочет выйти в полуфинал турнира. Мы должны быть скромными и оптимистичными».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 1.79.