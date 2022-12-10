Арбитр матча Нидерланды — Аргентина отреагировал на критику Месси

Антонио Матеу Лаос Фото: globallookpress.com
Напомним, что южноамериканский футболист после игры заявил, что «нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра». Во время встречи несколько раз вспыхивали стычки между футболистами.
«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами.
Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше чем спорт, и это нужно доказывать.
Критика Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать», — приводит слова Лаоса Mundo Deportivo.
Встреча завершилась победой Аргентины в серии пенальти со счётом 4:3 (2:2 в основное время).
По ходу встречи Матеу Лаос раздал игрокам обеих команд 15 жёлтых карточек, что стало рекордом турнира.