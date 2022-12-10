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    Арбитр матча Нидерланды — Аргентина отреагировал на критику Месси

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    Арбитр Антонио Матеу Лаос, обслуживавший матч 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной, прокомментировал критику в свой адрес от аргентинского форварда Лионеля Месси.

    Антонио Матеу Лаос
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    Антонио Матеу Лаос

    Напомним, что южноамериканский футболист после игры заявил, что «нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра». Во время встречи несколько раз вспыхивали стычки между футболистами.

    «Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами.

    Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше чем спорт, и это нужно доказывать.

    Критика Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать», — приводит слова Лаоса Mundo Deportivo.

    Встреча завершилась победой Аргентины в серии пенальти со счётом 4:3 (2:2 в основное время).

    По ходу встречи Матеу Лаос раздал игрокам обеих команд 15 жёлтых карточек, что стало рекордом турнира.

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