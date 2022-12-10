Арбитр матча Нидерланды — Аргентина отреагировал на критику Месси

Арбитр, обслуживавший матч 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной, прокомментировал критику в свой адрес от аргентинского форварда

Напомним, что южноамериканский футболист после игры заявил, что «нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра». Во время встречи несколько раз вспыхивали стычки между футболистами.

«Доволен работой, проделанной мной и моими коллегами.

Грустно, что такие ситуации продолжают возникать… Футбол — это больше чем спорт, и это нужно доказывать.

Критика Месси? Меня очень огорчают его слова… Но мы продолжим работать», — приводит слова Лаоса Mundo Deportivo.

Встреча завершилась победой Аргентины в серии пенальти со счётом 4:3 (2:2 в основное время).

По ходу встречи Матеу Лаос раздал игрокам обеих команд 15 жёлтых карточек, что стало рекордом турнира.