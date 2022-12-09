Нигматуллин: Хорватия победила за счет индивидуальных действий Ливаковича

Бывший вратарь сборной Россиирассказал, за счет чего сборной Хорватии удалось победить Бразилию в 1/4 финала ЧМ (1:1, 4:2 по пен.).

«Поздравляю Хорватию с заслуженным проходом. Выход через серию пенальти — тоже заслуженный. Хорваты, конечно, удивляют, несмотря на то, что это достаточно возрастная команда, которая даёт результат.

Прежде всего, конечно, за счёт ярких и индивидуальных действий, таких как Ливакович.

Безусловно, большая заслуга Ливаковича в прошлой серии пенальти — три отбитых.

Сейчас по ходу игры выручал и отбил очень важный первый пенальти — задал старт, сделал доминирующую позицию хорватов и обеспечил конечный результат.

Видно, что бразильцы нервничали, им нельзя было ошибаться, и попадание в серию пенальти — результат хорошей работы Ливаковича», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

Сборная Хорватии во второй раз подряд на чемпионатах мира выходит в полуфинал.