Нигматуллин: Хорватия победила за счет индивидуальных действий Ливаковича

«Поздравляю Хорватию с заслуженным проходом. Выход через серию пенальти — тоже заслуженный. Хорваты, конечно, удивляют, несмотря на то, что это достаточно возрастная команда, которая даёт результат.
Прежде всего, конечно, за счёт ярких и индивидуальных действий, таких как Ливакович.
Безусловно, большая заслуга Ливаковича в прошлой серии пенальти — три отбитых.
Сейчас по ходу игры выручал и отбил очень важный первый пенальти — задал старт, сделал доминирующую позицию хорватов и обеспечил конечный результат.
Видно, что бразильцы нервничали, им нельзя было ошибаться, и попадание в серию пенальти — результат хорошей работы Ливаковича», — сказал Нигматуллин Чемпионату.
Сборная Хорватии во второй раз подряд на чемпионатах мира выходит в полуфинал.