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    Нигматуллин: Хорватия победила за счет индивидуальных действий Ливаковича

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, за счет чего сборной Хорватии удалось победить Бразилию в 1/4 финала ЧМ (1:1, 4:2 по пен.).

    Доминик Ливакович
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    Доминик Ливакович

    «Поздравляю Хорватию с заслуженным проходом. Выход через серию пенальти — тоже заслуженный. Хорваты, конечно, удивляют, несмотря на то, что это достаточно возрастная команда, которая даёт результат.

    Прежде всего, конечно, за счёт ярких и индивидуальных действий, таких как Ливакович.

    Безусловно, большая заслуга Ливаковича в прошлой серии пенальти — три отбитых.

    Сейчас по ходу игры выручал и отбил очень важный первый пенальти — задал старт, сделал доминирующую позицию хорватов и обеспечил конечный результат.

    Видно, что бразильцы нервничали, им нельзя было ошибаться, и попадание в серию пенальти — результат хорошей работы Ливаковича», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

  • Сборная Хорватии по пенальти выбила Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2022
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