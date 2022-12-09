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    Крамарич — о выходе в полуфинал ЧМ: Я бы сказал, что это нечто неповторимое, но история повторяется

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    Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич прокомментировал победу над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Андрей Крамарич
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    Андрей Крамарич

    Бразильцы вели 1:0 в овертайме, но хорваты сравняли счет и перевели матч в серию пенальти, где победили со счетом 4:2.

    «Я даже не знаю, что сказать. Я редко плачу в своей жизни, но сегодня я плакал на поле. Это невероятно.

    Я надеюсь, что мы сможем пройти весь путь. Нет слов, чтобы объяснить это. Я вне себя от радости за всю свою семью и болельщиков.

    Каждый день мы наслаждались прекрасной атмосферой. Вся Хорватия сейчас в огне. Это что-то неописуемое.

    Я бы сказал "неповторимое", но эта история повторяется», — сказал игрок Index.

    Напомним, что на ЧМ-2018 в России сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции со счетом 2:4.

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