Лильо заявил, что Испания проиграла Марокко из-за страха совершить ошибку

Ассистентоценил игру сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ со сборной Марокко (0:0, 3:0 по пен.).

«Подход Марокко заключался в том, что, когда мяч находился в 50 метрах от ворот соперника, они действовали так, как будто находились в 10 метрах от них.

Многие команды делали подобное на этом чемпионате мира. Марокко не очень глубоко сидело в матче с Испанией, иногда они защищались в 10 метров за пределами своей штрафной.

Сейчас все говорят о нижнем блоке, верхнем блоке… Единственные блоки, которые я знаю, — это многоквартирные дома.

С гаражом? Без гаража? Это стремление найти словарный запас, который затрудняет понимание футбола, выводит меня из себя.

Какой бы блок ни был у Марокко, это было множество игроков, работающих в связке друг с другом, проявляющих невероятное желание не открывать пространства.

Испанцы так беспокоились о том, что их поймают на контратаке, что на самом деле не рисковали некоторыми проходами вглубь обороны соперника», — написал Лильо в своей колонке для The Athletic.

Сборная Марокко сыграет в 1/4 финала ЧМ с Португалией 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.