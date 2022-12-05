Хакими: Испания должна бояться сборную Марокко

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от встречи с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Испанцы входят в пятерку сильнейших команд на этом турнире. Мы это понимаем, но все равно уверены в себе, с этим точно нет проблем. Приложим все усилия для того, чтобы пройти дальше.

Мы сконцентрированы на своей игре. Мы заняли первое место в группе, благодаря чему должны были заслужить хотя бы немного уважения.

Считаю, что Испания должна немного бояться нас. Я действительно считаю, что они должны бояться сборную Марокко», — приводит слова Хакими Marca.

Матч Марокко — Испания состоится 6 декабря, начало — в 18:00 мск.