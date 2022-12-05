В ФИФА отклонили протест Франции на отмененный гол Гризманна в ворота Туниса

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не принял протест Федерации футбола Франции (FFF) касательно отмененного голав матче группового этапа чемпионата мира с Тунисом.

В L'Equipe, который сослался на пресс-релиз ФИФА, сообщили, что причину отвержения протеста не раскрыли.

Из-за отмененного гола Франция проиграла Тунису 0:1. Арбитры отклонили гол на 8-й компенсированной минуте поединка, усмотрев в эпизоде офсайд.

Скандал состоял в том, что арбитр обратился к системе видеоповторов VAR уже после того, как мяч был введен в игру после забитого мяча. Согласно протоколу VAR, судья не имел права так делать.

Федерация футбола Франции может подать апелляцию в течение 10 дней.