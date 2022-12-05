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    Бразилия одержала крупную победу над Южной Кореей на чемпионате мира

    Бразилия — Южная Корея: счет 4:1, обзор голов

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    Сборная Бразилии со счетом 4:1 разгромила команду Южной Кореи в поединке 1/8 финала чемпионата мира.

    Неймар и Ришарлисон
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    Неймар и Ришарлисон

    «Селесао» рано открыли счет — уже на 7-й минуте. Автором гола стал Винисиус, который оказался свободным в штрафной площади соперника.

    На 13-й минуте Неймар реализовал пенальти, который заработал Ришарлисон. Примерно через 15 минут сам Ришарлисон тоже отметился голом, доведя результат до разгромного. Еще до перерыва бразильцы еще раз забили сопернику — Лукас Пакета оформил четвертый мяч команды.

    Южнокорейцы сумели эффектно размочить счет. На 76-й минуте Пайк Сын Хо ударом из-за штрафной площади поразил ворота Алиссона.

    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала
    Бразилия — Южная Корея 4:1
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (7'), 2:0 Неймар (пенальти) (13'), 3:0 Ришарлисон (29'), 4:0 Лукас Пакета (36'), 4:1 Пэк Сын Хо (76') Бразилия: Алисон, Данило (Бремер Глейсон, 72'), Маркос Маркиньос, Тьяго Силва, Эдер Милитао (Дани Алвес, 63'), Каземиро, Лукас Пакета, Рафаэл Диас, Неймар (Родриго, 80'), Винисиус Жуниор (Габриэл Мартинелли, 72'), Ришарлисон Южная Корея: Сон Хын Мин, Чхо Кю Сун (Хван Ый Чо, 80'), Хван Хи Чан, Хван Ин Бём (Пэк Сын Хо, 65'), Чон У Ён (Сон Чун Хо, 46'), Ли Джэ Сон (Ли Кан Ин, 74'), Ким Чжин Су (Хон Чхоль, 46'), Ким Юнь Квон, Ким Мин Джэ, Ким Мун Хван, Ким Сон Кю Предупреждение: Чон У Ён (44')

    9 декабря сборная Бразилии сыграет с Хорватией в рамках четвертьфинала чемпиона мира.

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