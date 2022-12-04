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    Генсек РФС рассказал о сложностях выбора соперников для сборной России

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах при выборе соперников для сборной России.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей. Это будет объективным ограничением.

    Значат ли три матча с азиатскими сборными, что РФС работает только в этом направлении? Возможно все, но мы исходили из того, какие сборные свободны, какова логистика. Сейчас тренеру необходимо пробовать новых игроков, посмотреть новые сочетания. Когда выбирали сборные, с которыми играли, мы исходили из совокупности факторов.

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    • Надо понимать, что у всех сборных есть календарь официальных товарищеских матчей, который верстается заранее. Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал — у сборных есть свои договоренности, подписанные на полгода-год вперед контракты. Это тоже надо учитывать, когда идут поиски соперников», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

    Напомним, в конце сентября сборная России одержала победу над Киргизией (2:1), а в ноябре сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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