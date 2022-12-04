Куртуа оценил игру сборной Бельгии на чемпионате мира

Вратарь сборной Бельгиипрокомментировал выступление команды на ЧМ-2022 и ответил на вопрос о «золотом поколении» бельгийский футболистов.

«На чемпионате мира в Катаре и на прошлом Евро сборная Бельгии не была собой. Это разочаровывает.

Посмотрим, что будет: кто останется, а кто уйдёт. Футбол движется быстро, впереди еврокубки.

Теперь я буду болеть за Испанию, желаю успехов моим оставшимся на турнире одноклубникам.

Мне трудно назвать нашу сборную "золотым поколением", потому что мы ничего не выиграли.

Да, у нас много талантливых игроков, но мы не "золотое поколение". Мы показали, что Бельгия хорошо играет в футбол, на чемпионате мира в России», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Бельгии заняла 3-е место в группе F на ЧМ-2022, набрав 4 очка. В плей-офф мундиаля вышли сборные Хорватии и Марокко.