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    Крамер прокомментировал интерес «Ливерпуля» к Беллингему

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    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер высказался по поводу слухов об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику шмелей Джуду Беллингему.

    Джуда Беллингем
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    Джуда Беллингем

    «Мы на сто процентов счастливы, что Джуд с нами. Чем дольше он будет играть за нас, тем лучше.

    Конечно, мы с огромной симпатией относимся к "Ливерпулю". Мы по-прежнему в хороших отношениях с Юргеном Клоппом и многими другими людьми в клубе.

    Это мой любимый клуб в АПЛ. Но не ждите, что мы будем делать "Ливерпулю" подарки», — сказал Крамер Vietnam News.

    Джуда Беллингем в нынешнем сезоне провел 15 матчей за «Боруссию», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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