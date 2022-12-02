Крамер прокомментировал интерес «Ливерпуля» к Беллингему

Спортивный директор дортмундскойвысказался по поводу слухов об интересек полузащитнику шмелей

«Мы на сто процентов счастливы, что Джуд с нами. Чем дольше он будет играть за нас, тем лучше.

Конечно, мы с огромной симпатией относимся к "Ливерпулю". Мы по-прежнему в хороших отношениях с Юргеном Клоппом и многими другими людьми в клубе.

Это мой любимый клуб в АПЛ. Но не ждите, что мы будем делать "Ливерпулю" подарки», — сказал Крамер Vietnam News.

Джуда Беллингем в нынешнем сезоне провел 15 матчей за «Боруссию», в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.