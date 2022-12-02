ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Германии покинула турнирДневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения»
  • 00:03
    • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Японии обыграла Испанию и вместе с ней вышла в плей-офф ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Тренер Японии назвал новую цель на ЧМ-2022

    Футбол Сборная Японии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Хорватии
    Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу поделился впечатлениями от выхода в плей-офф ЧМ-2022.

    Хадзиме Мориясу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хадзиме Мориясу

    Накануне азиатская команда неожиданно обыграла Испанию со счетом 2:1 и с шестью очками заняла первое место в группе.

    «Огромная благодарность всем нашим болельщикам, людям Японии, за поддержку. Я рад, что мне удалось подарить всем эту победу, новая цель теперь — выход в четвертьфинал.

    Наши игроки показывают иной уровень борьбы на мировой арене, и мы хотели бы побить свой рекорд — выйти в 1/4 финала — и улучшить его», — цитирует Мориясу официальный сайт ФИФА.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Напомним, что в 1/8 финала Япония встретится с Хорватией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто испугается больше?
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
  • Гана — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка для португальцев?
  • Южная Корея — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сарагоса — Ибица
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сандерленд — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры