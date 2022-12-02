Тренер Японии назвал новую цель на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Японииподелился впечатлениями от выхода в плей-офф ЧМ-2022.

Накануне азиатская команда неожиданно обыграла Испанию со счетом 2:1 и с шестью очками заняла первое место в группе.

«Огромная благодарность всем нашим болельщикам, людям Японии, за поддержку. Я рад, что мне удалось подарить всем эту победу, новая цель теперь — выход в четвертьфинал.

Наши игроки показывают иной уровень борьбы на мировой арене, и мы хотели бы побить свой рекорд — выйти в 1/4 финала — и улучшить его», — цитирует Мориясу официальный сайт ФИФА.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Напомним, что в 1/8 финала Япония встретится с Хорватией.