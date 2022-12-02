Баллак — об игре сборной Германии: С таким футболом далеко не уедешь

Бывший капитан сборной Германииоценил игру национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 немцы одержали победу над сборной Коста-Рики (4:2), но заняли 3-е место в группе и не смогли выйти в плей-офф, уступив Испании по разнице мячей.

«Вот что бывает, когда нет самокритики. Мы не должны повторять те же ошибки, которые совершили в 2018 году.

Тогда руководство сборной сказало, что тренерский штаб проанализирует ошибки и сделает свои выводы.

В конечном итоге Лев остался, и все мы увидели, что из этого вышло Сейчас нужно задуматься о каждой позиции в немецком футбольном союзе, включая должность тренера.

С таким футболом далеко не уедешь. Менее талантливые команды, чем Германия, доставляют нам проблемы», — заявил экс-хавбек в эфире Magenta TV.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании и Японии по итогам групповой стадии вышли в плей-офф мирового первенства.

В матчах 1/8 финала турнира испанцы встретятся с Марокко, матч пройдет 6 декабря. Японцы будут играть против хорватов 5 декабря .