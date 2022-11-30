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    «Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь». РФС опубликовал запись разговора Захаряна и Кукуяна в матче «Локомотив» — «Динамо»

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    Российский футбольный союз опубликовал переговоры арбитров во время матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В одном из эпизодов главный арбитр матча Павел Кукуян пообщался с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

    «Заха! Зах, ты же знаешь, это фолы. Для чего? Я тебя отправлю сейчас за бровку гетры поправлять. Арсен, сюда иди. Выйди за бровку, приведи в порядок гетры. Выйди за бровку. Я сейчас тебе желтую дам. Опусти гетры.

    Арсен, тебе, #####, 15 лет, а мне 40. Играй в футбол. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь», — сказал Кукуян 19-летнему футболисту «Динамо».

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