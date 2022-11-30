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    Кейруш: Сказка закончилась

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    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш дал комментарий после вылета команды с ЧМ.

    Карлуш Кейруш
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    Карлуш Кейруш

    Накануне его команда уступила США со счетом 0:1 и занял третье место в квартете B.

    «Сказка закончилась. Во втором тайме мы заслужили забить мяч. Но в футболе нет такого понятия, как справедливость. Есть реальность, и нам нужно готовиться, чтобы в следующий раз быть лучше.

    Жизнь продолжается, она должна продолжаться, завтра нас ждет уже другая игра, после — еще одна. Нужно готовиться к следующим играм, будь они за клуб или сборную.

    Эпизод с неназначенным пенальти? Во-первых, у меня не было возможности детально изучить этот момент, пока я еще его не видел. Во-вторых, я убежден, что после выхода сборной США в следующий раунд проигравшей команде бессмысленно обсуждать это. Игра закончена, решение принято», — приводит слова тренера A Bola.

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