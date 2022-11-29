Азар: Я бы не осмелился драться с Вертонгеном, он выше меня!

Полузащитник сборной Бельгиирассказал о конфликте с защитникомпосле поражения от Марокко со счетом 0:2.

Напомним, ранее стало известно, что бельгийцы поссорились в раздевалке после матча 2-го тура ЧМ-2022. Появилась информация о том, что Азар и Вертонген подрались, а Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить.

«После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!

Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», — сказал полузащитник RMC Sport.