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    Азар: Я бы не осмелился драться с Вертонгеном, он выше меня!

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Бельгии ЧМ-2022 Сборная Марокко
    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал о конфликте с защитником Яном Вертонгеном после поражения от Марокко со счетом 0:2.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    Напомним, ранее стало известно, что бельгийцы поссорились в раздевалке после матча 2-го тура ЧМ-2022. Появилась информация о том, что Азар и Вертонген подрались, а Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить.

    «После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!

    Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», — сказал полузащитник RMC Sport.

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