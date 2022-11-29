Гончаренко в 11-й раз признан лучшим тренером Белоруссии

Главный тренер «Урала»стал лучшим тренером года в Белоруссии.

Эту награду белорусский специалист получил уже 11-й раз в своей карьере, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Напомним, ранее Гончаренко был признан лучшим тренером октября в РПЛ. «Урал» отправился на зимнюю паузу на 10-й позиции в таблице чемпионата России.

Гончаренко возглавил «Урал» 15 августа. Специалист уже тренировал уральскую команду в 2015 году. Его прежним местом работы был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку.