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    Гончаренко в 11-й раз признан лучшим тренером Белоруссии

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко стал лучшим тренером года в Белоруссии.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    Эту награду белорусский специалист получил уже 11-й раз в своей карьере, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

    Напомним, ранее Гончаренко был признан лучшим тренером октября в РПЛ. «Урал» отправился на зимнюю паузу на 10-й позиции в таблице чемпионата России.

    Гончаренко возглавил «Урал» 15 августа. Специалист уже тренировал уральскую команду в 2015 году. Его прежним местом работы был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку.

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