ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииИспания — Германия. Онлайн
  • 21:05
    • Испания и Германия назвали стартовые составы
  • 18:16
    • «Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в Кубке России
  • 17:56
    • Сборная Бельгии проиграла команде Марокко на ЧМ-2022
  • 21:48
    • «Краснодар» обыграл «Химки», Кордоба оформил дубль
  • 21:26
    • «Локомотив» победил «Нижний Новгород» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Крамарич прокомментировал победу над Канадой

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Канады Сборная Хорватии
    27 ноября сборная Хорватии сыграла с Канадой. Счет в матче составил 4:1 в пользу людей.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе лидера группы F дубль сделал форвард Андрей Крамарич. По голу забили Ловро Майер и Марко Ливая.

    «Хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого отымел», — сказал Крамарич после матча.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа F
    Хорватия — Канада 4:1
    Голы: 0:1 Альфонсо Дэвис (2'), 1:1 Андрей Крамарич (36'), 2:1 Марко Ливайя (44'), 3:1 Андрей Крамарич (70'), 4:1 Ловро Майер (90 + 4') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (Марио Пашалич, 86'), Марсело Брозович, Матео Ковачич (Ловро Майер, 86'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 72'), Марко Ливайя (Бруно Петкович, 60'), Иван Перишич (Мислав Оршич, 86') Канада: Джонатан Дэвид (Лукас Кавальини, 72'), Кайл Ларин (Джонатан Осорио, 46'), Альфонсо Дэвис, Стефен Эустакиу (Исмаэль Коне, 46'), Атиба Хатчинсон (Сэм Адекугбе, 72'), Тажон Бушанан, Ричи Лария (Жуниор Хойлетт, 62'), Камал Миллер, Стивен Витория, Алистер Джонстон, Милан Борян Предупреждения: Тажон Бушанан (52'), Деян Ловрен (56'), Лука Модрич (85'), Камал Миллер (85')

    Хорватия набрала 4 очка и вышла в лидеры квартета. 1 декабря она сыграет со сборной Бельгии в рамках последнего матча группового этапа турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву Испании и Германии?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Португалия не оставит шансов уругвайцам
  • Португалия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Остановит ли Швейцария Бразилию?
  • Бразилия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.45
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Южная Корея — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Камерун — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.36
  • Прогноз на матч Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры