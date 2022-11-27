Крамарич прокомментировал победу над Канадой

27 ноября сборнаясыграла с. Счет в матче составил 4:1 в пользу людей.

В составе лидера группы F дубль сделал форвард Андрей Крамарич. По голу забили Ловро Майер и Марко Ливая.

«Хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. Хорватия показала, кто кого отымел», — сказал Крамарич после матча.

Футбол. ЧМ-2022. Группа F Хорватия — Канада 4:1 Голы: 0:1 Альфонсо Дэвис (2'), 1:1 Андрей Крамарич (36'), 2:1 Марко Ливайя (44'), 3:1 Андрей Крамарич (70'), 4:1 Ловро Майер (90 + 4') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (Марио Пашалич, 86'), Марсело Брозович, Матео Ковачич (Ловро Майер, 86'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 72'), Марко Ливайя (Бруно Петкович, 60'), Иван Перишич (Мислав Оршич, 86') Канада: Джонатан Дэвид (Лукас Кавальини, 72'), Кайл Ларин (Джонатан Осорио, 46'), Альфонсо Дэвис, Стефен Эустакиу (Исмаэль Коне, 46'), Атиба Хатчинсон (Сэм Адекугбе, 72'), Тажон Бушанан, Ричи Лария (Жуниор Хойлетт, 62'), Камал Миллер, Стивен Витория, Алистер Джонстон, Милан Борян Предупреждения: Тажон Бушанан (52'), Деян Ловрен (56'), Лука Модрич (85'), Камал Миллер (85')

Хорватия набрала 4 очка и вышла в лидеры квартета. 1 декабря она сыграет со сборной Бельгии в рамках последнего матча группового этапа турнира.