Источник: Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб

Ряд ведущих футболистов «Химок» намерен покинуть клуб из-за финансовых разногласий с руководством, «Спорт-Экспрессу»

По данным издания, футболисты не получили бонусные выплаты, договоренность о которых была достигнута перед началом сезона.

Среди игроков, которые могут покинуть «Химки» зимой — капитан команды Дмитрий Тихий, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие.

При этом на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Как будет комплектоваться команда в случае ухода лидеров — непонятно.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 17 матчах.