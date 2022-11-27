«Динамо» — «Оренбург»: прогноз, составы, коэффициенты

Московскоеобъявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Макаров, Гагнидзе, Тюкавин.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Гойкович, Сиваков, Стаматов, Аюпов, Флорентин, Вера, Мансилья, Ковалев, Сычевой.

Запасные: Сысуев, Полуяхтов, Оганесян, Эктов, Акоста, Павловец, Печенин, Титков, Гурциев.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.88, на успех «Оренбурга» — 3.90, на ничью — 4.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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