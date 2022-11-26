Федотов прокомментировал результат матча с «Сочи»

Главный тренер ЦСКАвысказался о победе над «Сочи» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

«Всех с победой, особенно наших преданных болельщиков. Команда сегодня проявила характер и одержала важную победу. Особенно после той серии, которую рука не поднимется назвать неудачной. Там была слабая реализация, и это наложило отпечаток в виде нервозности в определенных играх. Поэтому случился определенный недобор очков в чемпионате.

"Сочи" дома всегда грозная сила, поэтому было непросто. Получилось динамичное начало, логично забили гол. Создали несколько предпосылок, чтобы увеличить отрыв.

В первом тайме не позволили создать у своих ворот, кроме этого углового, ни одного шанса. Но усталость и потеря концентрации привели к голу "в раздевалку". Такой мяч обычно накладывает на команду свой отпечаток, хотя турнирные задачи уже были решены. От этого отталкивались и старались получить от футбола как можно больше удовольствия.

Но "Сочи" добавил, у нас было мало возможностей выхода со своей половины поля. Мы не пользовались пространством, которое появлялось после массированных атак соперника. Тем не менее, оказывая давление, соорудили забитый мяч. Имели возможности острее контратаковать, но чего-то не хватало в завершающей фазе», — цитирует Федотова пресс-служба «армейцев».

С 13 очками на счету ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Кубка России.