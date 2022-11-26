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    Бевеев рассказал об изменениях в «Урале» после прихода Гончаренко

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    Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о том, как изменилась команда после прихода Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «100 процентов все изменилось из-за прихода Гончаренко. До этого не выигрывали. А тут пришли люди, ребята собрались. И тренерская идея, и нам не хочется проигрывать. Все работают.

    Расширенный список сборной? Не ожидал, если честно. Но я не попал в окончательный список. Это стало для меня мотивацией работать больше. Со сборниками я не общался. Я вообще узнал о попадании из СМИ.

    Гончаренко хорошо мотивирует, есть свой стиль игры, который он нам пытается доносить. Он все меняет, а мы стараемся слушать его и выполнять требования. Первое место в группе Кубка России? Хорошо, наверное. Но главное, что вышли в следующую стадию.

    Мы начали выигрывать с кубковой игры, так и закончили перед перерывом. Каждая игра для нас — определений экзамен. Каждый игрок, кто появляется и не появляется — это единой целое», — сказал Бевеев СЭ.

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