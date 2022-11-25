Ван Гал: Мы снова плохо владели мячом, но лучше ничья с Эквадором, чем поражение

Главный тренер сборной Нидерландовпрокомментировал ничью с(1:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику.

Невероятно, как плохо мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.

Натан Аке был нашим свободным художником и должен был проявлять больше инициативы до перерыва. Я также сказал ему это в конце первого тайма, и он сыграл лучше во втором тайме.

В Лиге наций мы показали, что можем играть хорошо. Но это соперники другого стиля, которые пытаются создать нам проблемы.

Я не огорчен, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине таблице. И я буду поддерживать своих футболистов», — сказал тренер в интервью NOS.