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    Ван Гал: Мы снова плохо владели мячом, но лучше ничья с Эквадором, чем поражение

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    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику.

    Невероятно, как плохо мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего.

    Натан Аке был нашим свободным художником и должен был проявлять больше инициативы до перерыва. Я также сказал ему это в конце первого тайма, и он сыграл лучше во втором тайме.

    В Лиге наций мы показали, что можем играть хорошо. Но это соперники другого стиля, которые пытаются создать нам проблемы.

    Я не огорчен, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине таблице. И я буду поддерживать своих футболистов», — сказал тренер в интервью NOS.

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