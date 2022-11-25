Бруну Фернандеш призвал продолжайте критиковать Роналду

Полузащитник сборной Португалиирассказал, как его партнер по командереагирует на критику.

«Мне кажется, что Роналду нравится, когда его критикуют, поэтому я молю всех вас продолжать в том же духе. Криштиану так становится только лучшей версией себя.

Играть с ним в сборной и в клубе было моей детской мечтой, и это нечто потрясающее. Я по-прежнему делю с ним место в сборной, и для меня сейчас главное, чтобы сборная Португалия сделала всё возможное на этом мундиале.

Потому что если мы это сумеем сделать, то Криштиану будет счастлив, я буду счастлив и все в Португалии будут невероятно счастливы», — приводит слова Фернандеша ESPN.

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Накануне, 24 ноября, португальцы не без проблем обыграли сборную Ганы со счетом 3:2. Роналду стал автором первого гола в матче, реализовав пенальти.