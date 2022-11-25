«Балтика» в Туле разгромила «Арсенал»

В матче 20-м туре Первой лиги чемпионата Россиина выезде забила 5 мячей в воротаи выиграла со счетом 5:0.

В первом тайме гости забили 3 мяча. По мячу на свой счет записали Гедеон Гузин, Тамерлан Мусаев и Максим Кузьмин. Во второй половине встречи Гузин и Мусаев забили по голу, тем самым записав на свой счет по дублю.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Балтика 0:5 Голы: 0:1 Гедеон Гузина (21'), 0:2 Musaev T. (27'), 0:3 Максим Кузьмин (36'), 0:4 Гедеон Гузина (55'), 0:5 Сергей Пряхин (79') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Камран Алиев (Александр Ставпец, 63'), Гиа Григалава, Арутюн Григорян, Kaynov M., Евгений Луценко (Izotov R., 79'), Роман Мануйлов (Sokol A., 63'), Исламжан Насыров (Артём Суханов, 79'), Кирилл Панченко, Илья Сериков, Михаил Яковлев (Данила Янов, 63') Балтика: Евгений Латышонок, Гедеон Гузина (Дмитрий Барков, 77'), Ян Казаев (Младен Кашчелан, 82'), Максим Кузьмин (Сергей Пряхин, 68'), Владислав Лазарев (Данил Клёнкин, 81'), Кирилл Маляров, Musaev T., Александр Осипов, Иван Остойич, Никола Радмановац, Эдуард Валиахметов (Аслан Дудиев, 68') Предупреждение: Младен Кашчелан (90+2')

«Балтика» не проигрывает уже 19 матчей подряд. С 41 очков она занимает 1-е место в таблице ФНЛ. Команда выиграла первую часть сезона.

У тульского «Арсенала» 32 пункта, с которыми он идет 5-м в таблице.