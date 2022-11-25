Ришарлисон — отличный парень и невероятный игрок, заявил Алиссон

Вратарь сборной Бразилииотдал должное нападающему команды, который принес «селесао» первую победу на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что форвард «Тоттенхэма» забил два гола в матче группы G чемпионата мира-2022 Бразилия — Сербия (2:0).

«Как в атаке, так и в обороне он много помогает и выкладывается на поле на благо команды. Я очень счастлив и горжусь им.

Он забил два гола — и один из них фантастический. Это было потрясающе. Он отличный парень. Вы даете ему шанс, и он забивает.

Вы бы видели его на тренировке. Ришарлисон забивает отовсюду и под самыми разными углами. Он невероятный игрок», — приводит Mirror слова Бекера.

Бразильцы занимают 1-е место в своей группе (3 очка). 28 ноября национальная команда Бразилии встретится со Швейцарией. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.