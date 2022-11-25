«Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» примут участие в турнире РПЛ в Абу-Даби

«Спартак» — «Зенит» Фото: globallookpress.com
«Хотим сделать этот турнир традиционной историей. На данный момент получены предварительные подтверждения от "Спартака", "Зенита", "Краснодара" и "Ростова".
Приглашали "Динамо" Минск, но они отказались: там не совсем спортивная история. Турнир будет в Абу-Даби, он продлится со 2 по 14 февраля.
Еще общаемся с клубами насчет реализации новых фишек из медиалиги, чтобы было больше контента. Это могут быть челленджи между матчами.
Изменения правил в самих матчах мы пока не трогали», — передает слова Алаева Sport24.
Ранее сообщалось, что участники и расписание матчей будут утверждены до 1 декабря.