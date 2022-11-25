«Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» примут участие в турнире РПЛ в Абу-Даби

Президент РПЛрассказал о коммерческом турнире, который со 2 по 14 февраля пройдет в ОАЭ.

«Хотим сделать этот турнир традиционной историей. На данный момент получены предварительные подтверждения от "Спартака", "Зенита", "Краснодара" и "Ростова".

Приглашали "Динамо" Минск, но они отказались: там не совсем спортивная история. Турнир будет в Абу-Даби, он продлится со 2 по 14 февраля.

Еще общаемся с клубами насчет реализации новых фишек из медиалиги, чтобы было больше контента. Это могут быть челленджи между матчами.

Изменения правил в самих матчах мы пока не трогали», — передает слова Алаева Sport24.

Ранее сообщалось, что участники и расписание матчей будут утверждены до 1 декабря.