Карасев обслужит матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах шестого тура группового этапа Кубка России.

На матче между «Зенитом» и «Спартаком» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

26 ноября, суббота

«Торпедо»– «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи»– ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

27 ноября, воскресенье

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Алексей Резников.

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.