«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

на домашнем поле обыграл(4:2) в матче 5-го тура Кубка России.

На 2-й минуте матча хозяева повели в счете благодаря автоголу защитника «Ростова» Виктора Милехина.

Спустя три минуты оренбургская команда удвоила преимущество. Отличился нападающий хозяев Брайан Мансилья.

На 37-й минуте встречи «Оренбург» ушел в отрыв. Благодаря голу Габриэля Флорентина счет стал 3:0.

На 55-й минуте «Ростов» предпринял попытку совершить камбэк. Отличился Хорен Байрамян.

Спустя 10 минут игрового времени оренбургская команда вернула преимущество в три мяча. Владимир Сычевой сделал счет 4:1.

Уже на 81-й минуте футболист «Ростова» Степан Мельников забил гол престижа — 4:2.

Футбол. Россия. Кубок Оренбург — Ростов 4:2 Голы: 1:0 Виктор Мелёхин (2'), 2:0 Брайан Мансилья (5'), 3:0 Florentin G. (37'), 3:1 Хорен Робертович Байрамян (55'), 4:2 Степан Мельников (81') Оренбург: Тимур Аюпов, Александр Эктов, Florentin G. (Николай Титков, 82'), Евгений Гошев, Юрий Ковалёв (Батраз Гурциев, 70'), Андрей Малых, Брайан Мансилья (Диего Акоста, 82'), Александр Павловец, Владимир Полуяхтов, Лукас Вера (Кирилл Капленко, 70'), Дмитрий Воробьёв (Владимир Сычевой, 13') Ростов: Хорен Робертович Байрамян (Степан Мельников, 68'), Евгений Чернов, Данил Глебов, Егор Голенков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (Данила Прохин, 80'), Кирилл Щетинин, Михаил Цулая, Роман Тугарев (Дмитрий Полоз, 80'), Даниил Павлович Уткин (Алексей Миронов, 68') Предупреждения: Тимур Аюпов (21'), Александр Эктов (83'), Кирилл Капленко (90+2')

После этого матча «Оренбург» располагается на 2-й строчке в группе C Кубка России (8 очков). «Ростов» занимает последнее 4-е место (6).