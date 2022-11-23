ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ГерманииГермания — Япония 1:2. Онлайн
  • 18:01
    • Сборная Германии проиграла Японии на ЧМ-2022
  • 14:55
    • Хорватия и Марокко не смогли открыть счет. На ЧМ-2022 зафиксирована третья нулевая ничья
  • 13:15
    • Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Оренбург» дома разгромил «Ростов»

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Оренбург Ростов
    «Оренбург» на домашнем поле обыграл «Ростов» (4:2) в матче 5-го тура Кубка России.

    «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург»

    На 2-й минуте матча хозяева повели в счете благодаря автоголу защитника «Ростова» Виктора Милехина.

    Спустя три минуты оренбургская команда удвоила преимущество. Отличился нападающий хозяев Брайан Мансилья.

    На 37-й минуте встречи «Оренбург» ушел в отрыв. Благодаря голу Габриэля Флорентина счет стал 3:0.

    На 55-й минуте «Ростов» предпринял попытку совершить камбэк. Отличился Хорен Байрамян.

    Спустя 10 минут игрового времени оренбургская команда вернула преимущество в три мяча. Владимир Сычевой сделал счет 4:1.

    Уже на 81-й минуте футболист «Ростова» Степан Мельников забил гол престижа — 4:2.

    Футбол. Россия. Кубок
    Оренбург — Ростов 4:2
    Голы: 1:0 Виктор Мелёхин (2'), 2:0 Брайан Мансилья (5'), 3:0 Florentin G. (37'), 3:1 Хорен Робертович Байрамян (55'), 4:2 Степан Мельников (81') Оренбург: Тимур Аюпов, Александр Эктов, Florentin G. (Николай Титков, 82'), Евгений Гошев, Юрий Ковалёв (Батраз Гурциев, 70'), Андрей Малых, Брайан Мансилья (Диего Акоста, 82'), Александр Павловец, Владимир Полуяхтов, Лукас Вера (Кирилл Капленко, 70'), Дмитрий Воробьёв (Владимир Сычевой, 13') Ростов: Хорен Робертович Байрамян (Степан Мельников, 68'), Евгений Чернов, Данил Глебов, Егор Голенков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (Данила Прохин, 80'), Кирилл Щетинин, Михаил Цулая, Роман Тугарев (Дмитрий Полоз, 80'), Даниил Павлович Уткин (Алексей Миронов, 68') Предупреждения: Тимур Аюпов (21'), Александр Эктов (83'), Кирилл Капленко (90+2')

    После этого матча «Оренбург» располагается на 2-й строчке в группе C Кубка России (8 очков). «Ростов» занимает последнее 4-е место (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Япония сенсацию против Германии?
  • Германия — Япония. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ощутит ли Испания проблемы с Коста-Рикой?
  • Испания — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Очередная победа «Спартака»?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бразилия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Португалия — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры