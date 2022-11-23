Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче

Полузащитникпрокомментировал победу петербургской команды в товарищеском матче с(3:1).

«Была товарищеская игра с хорошей командой, которая участвовала в этом сезоне в еврокубках, лидирует с большим отрывом в своем чемпионате.

Через эту игру готовились к предстоящему матчу в Кубке со "Спартаком". Сейчас уже все мысли об этом, будем готовиться к "Спартаку".

Естественно, в любом матче выходим с мыслями только о победе — будь он товарищеский или официальный. Тем более, на домашнем стадионе при своих болельщиках.

Очень много собралось зрителей — спасибо им большое за такую поддержку в товарищеском матче», — приводятся слова Ерохина на сайте клуба.

27 ноября «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 6-го тура Кубка России.