Оздоев: Не рассматривал всерьез предложения из России

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк»признался, что после ухода из «Зенита» у него не было желания оставаться в чемпионате России.

«Летом на меня не давило то, что я долго оставался без клуба. Потому что переговорный процесс шел постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

Шансы остаться в России были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез.

Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из "Зенита" не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит слова Оздоева Sport24.

В текущем чемпионате Турции Оздоев провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.