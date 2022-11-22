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    Оздоев: Не рассматривал всерьез предложения из России

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    Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев признался, что после ухода из «Зенита» у него не было желания оставаться в чемпионате России.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Летом на меня не давило то, что я долго оставался без клуба. Потому что переговорный процесс шел постоянно. Я спокойно выбирал место, в котором будет спокойно и мне, и моей семье.

    Шансы остаться в России были. Но я не рассматривал эти предложения всерьез.

    Я играл в лучшем клубе страны. И я мог в нем остаться. Мне кажется, из "Зенита" не уходят для того, чтобы перейти в другой российский клуб», — приводит слова Оздоева Sport24.

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