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    Триппьер: Победа в первой игре в группе всегда важна

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    Защитник сборной Англии Киран Триппьер подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Ирана (6:2).

    Киран Триппьер
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    Киран Триппьер

    «Победа в первой игре в группе всегда важна, мы хотели быть в авангарде, мы действовали в нужные моменты. Теперь нам нужно отдохнуть, восстановиться и сосредоточиться на следующей игре.

    Вы видите, какие у нас сильные атакующие игроки, даже вышедшие на замену форварды оказали влияние на исход. У нас есть качество в команде, но речь идет о самовыражении.

    Мы можем наслаждаться исходом этой игры, но все же надо извлекать уроки из определенных моментов и сосредоточиться на матче с США.

    В восторге от молодых игроков, забивают первые голы в первой игре. Они все так усердно работали, что для такого юного возраста стали очень опытными. Самое главное — самовыражаться и получать от этого удовольствие.

    Беллингем — невероятный игрок для такого юного возраста. Он играет на таком высоком уровне и не боится. Он должен твердо стоять на ногах и продолжать выступать на высоком уровне, как я знаю он и будет.

    Мне 32 года, и я получаю удовольствие от каждой игры, независимо от того, играю я или нет, я всегда буду готов», — приводит слова Триппьера BBC.

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