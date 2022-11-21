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    Сака: Мы знаем, что каждая игра на чемпионате мира будет сложной

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    Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями после матче ЧМ-2022 с Ираном (6:2), в котором он оформил дубль.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    Напомним, что в финальном матче Евро-2021 игрок «Арсенала» не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Италии.

    «Мы знаем, что каждая игра на чемпионате мира будет сложной, но мы хорошо защищались и создали много моментов. В целом мы довольны своим выступлением.

    Еще недавно, тот промах был бы со мной навсегда, но я так счастлив, что у меня есть тренерский штаб в сборной Англии и "Арсенале", а мои друзья и семья, которые обняли меня, и вся страна поддержала меня.

    Я чувствую эту любовь, и она дает мне большую веру в себя», — приводит слова игрока ВВС.

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