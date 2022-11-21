Сака: Мы знаем, что каждая игра на чемпионате мира будет сложной

Вингер сборной Англииподелился эмоциями после матче ЧМ-2022 с(6:2), в котором он оформил дубль.

Напомним, что в финальном матче Евро-2021 игрок «Арсенала» не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Италии.

«Мы знаем, что каждая игра на чемпионате мира будет сложной, но мы хорошо защищались и создали много моментов. В целом мы довольны своим выступлением.

Еще недавно, тот промах был бы со мной навсегда, но я так счастлив, что у меня есть тренерский штаб в сборной Англии и "Арсенале", а мои друзья и семья, которые обняли меня, и вся страна поддержала меня.

Я чувствую эту любовь, и она дает мне большую веру в себя», — приводит слова игрока ВВС.