ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022 стартует 20 ноябряПраздник начинается скандалом? На что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 14:05
    • Соболев и Захарян сыграют в атаке сборной России против Узбекистана
  • 15:50
    • Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, у Трусовой 2-е место
  • 15:42
    • «Алания» проиграла «Енисею в Красноярске
  • 15:20
    • «Локомотив» потерпел поражение от «Спартака», проиграв пятый матч подряд
  • 14:59
    • Франция никого не вызовет на замену травмированному Бензема
    Все новости спорта

    Франция никого не вызовет на замену травмированному Бензема

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не заменять травмированного форварда Карима Бензема в заявке команды на ЧМ-2022.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Карим Бензема не будет заменен. Почему? Потому что я так решил. Хватит ли команде 25 игроков, 7 из которых — атакующие футболисты? Да, у нас даже 8 игроков атаки», — сказал тренер Téléfoot.

    Напомним, что 34-летнему футболисту диагностировали повреждения четырехглaвой мышцы левого бедрa. Он пропустит из-за повреждения три-четыре недели.

    Сообщалось, что заменить нападающего «Реала» в сборной Франции мог Антони Марсьяль.

    Добaвим, что 22 ноября французы сыгрaют с австрaлийцами. Участниками группы D тaкже являются сборные Дaнии и Туниса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар выиграет у Эквадора со счетом 1:0?
  • Катар — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • Сборная России проиграет Узбекистану с разгромным счетом?
  • Узбекистан — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • С опустившимся «Локомотивом» «Спартак» должен разбираться
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Катар — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч США — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Англия — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торонто — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры