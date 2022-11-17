Сборная Португалии разгромила Нигерию, Фернандеш забил два мяча

одержала победу в товарищеском матче с— 4:0.

В составе победителей дубль в первом тайме оформил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, забивший с игры на 9-й минуте и реализовавший пенальти на 35-й минуте.

В концовке матча нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш сделал счет крупным, забив третий мяч, а спустя две минуты он ассистировал Жоау Мариу.

Отметим, что на 81-й минуте нигерийцы могли отыграть один мяч, но Эммануэль Деннис не реализовал пенальти.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Португалия — Нигерия 4:0 Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (9'), 2:0 Бруну Фернандеш (пенальти) (35'), 3:0 Гонсалу Рамуш (82'), 4:0 Жоау Мариу (84') Португалия: Руй Патрисиу, Диогу Далот, Рубен Диаш, Антониу Силва, Нуну Мендеш, Бернарду Силва, Вилльям Карвалью, Отавио, Бруну Фернандеш, Андре Силва, Жоау Фелиш Нигерия: Джо Арибо, Теремас Моффи, Моузес Саймон, Алекс Айуоби, Вильфред Ндиди, Адемола Лукман, Кэлвин Бейсси, Кевин Акпогума, Виллиам Трост-Эконг, Брайт Осави-Самуэль, Фрэнсис Узохо

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду эту встречу пропустил из-за проблем с желудком.

Сборная Португалии готовится к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют в группе H с Уругваем, Ганой и Кореей. Сборная Нигерии не пробилась на турнир.