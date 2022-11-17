Нкунку больше не сыграет в этом году. Полузащитник «Лейпцига» травмировал колено

Полузащитник сборной Франции и «Лейпцига»не сыграет до конца года из-за травмы, полученной в расположении национальной команды.

Из-за растяжение связок левого колена 25-летний футболист пропустит около двух месяцев, сообщает L’Equipe.

Ранее стало известно, что вместо Нкунку в окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2022 включен нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

Нкунку провел в текущем чемпионате Германии 15 матчей, в которых забил 12 мячей.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Австралии, Дании и Туниса.

Ранее сообщалось, что после ЧМ-2022 сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.