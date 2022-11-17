Нкунку больше не сыграет в этом году. Полузащитник «Лейпцига» травмировал колено

Кристофер Нкунку Фото: globallookpress.com
Из-за растяжение связок левого колена 25-летний футболист пропустит около двух месяцев, сообщает L’Equipe.
Ранее стало известно, что вместо Нкунку в окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2022 включен нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.
Нкунку провел в текущем чемпионате Германии 15 матчей, в которых забил 12 мячей.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет на групповом этапе с командами Австралии, Дании и Туниса.
Ранее сообщалось, что после ЧМ-2022 сборную Франции возглавит Зинедин Зидан.