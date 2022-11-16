Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022

Садио Мане Фото: globallookpress.com
Как известно, в начале ноября Мане получил травму, но, несмотря на это, все равно попал в окончательный состав национальной команды на ЧМ-2022.
«Сенегалу придется справиться без своего лучшего игрока на старте турнира и не слишком ныть.
Будем рассчитывать на то, что мы сыграем первые игры без Садио, но все равно победим, потому что у нас есть еще 25 игроков, кроме Садио», — заявил член правления Федерации футбола Сенегала Абдулай Соу.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сенегал сыграет на групповом этапе с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» недовольна попаданием Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.