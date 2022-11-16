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    • Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022
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    Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022

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    Нападающий Сенегала Садио Мане не сможет сыграть как минимум в одном матче чемпионата мира в Катаре, сообщает Sky Sports.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    Как известно, в начале ноября Мане получил травму, но, несмотря на это, все равно попал в окончательный состав национальной команды на ЧМ-2022.

    «Сенегалу придется справиться без своего лучшего игрока на старте турнира и не слишком ныть.

    Будем рассчитывать на то, что мы сыграем первые игры без Садио, но все равно победим, потому что у нас есть еще 25 игроков, кроме Садио», — заявил член правления Федерации футбола Сенегала Абдулай Соу.

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  • 29/06/2022

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сенегал сыграет на групповом этапе с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» недовольна попаданием Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.

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