Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022

Нападающий Сенегала Садио Мане не сможет сыграть как минимум в одном матче чемпионата мира в Катаре, сообщает Sky Sports.

Как известно, в начале ноября Мане получил травму, но, несмотря на это, все равно попал в окончательный состав национальной команды на ЧМ-2022.

«Сенегалу придется справиться без своего лучшего игрока на старте турнира и не слишком ныть.

Будем рассчитывать на то, что мы сыграем первые игры без Садио, но все равно победим, потому что у нас есть еще 25 игроков, кроме Садио», — заявил член правления Федерации футбола Сенегала Абдулай Соу.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сенегал сыграет на групповом этапе с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» недовольна попаданием Мане в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022.