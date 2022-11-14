Кейн: Англия должна верить, что может победить на ЧМ-2022

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англиизаявил о желании выиграть ЧМ-2022.

«Мы должны верить, что можем победить. Я вспоминаю сборную Англии 10-15-летней давности — тогда мы словно боялись сказать, что хотим выиграть. Теперь мы не боимся говорить об этом, и это, думаю, одно из важнейших достижений, которых мы добились за последние 4-5 лет при Гарете Саутгейте.

Смотрите, мы едем на этот турнир, чтобы выиграть его, потому что верим: нам это по плечу. Было бы неправильно думать иначе. Какой смысл ехать на чемпионат мира и не верить в то, что ты можешь привезти трофей домой?

Будет тяжело, и нам придется очень упорно поработать, немного удачи тоже помешает — в общем, для победы многое должно совпасть. Но, думаю, важно не бояться говорить о своих задачах», — цитирует Кейна Sky Sports.

Календарь и таблица ЧМ-2022

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Англии сыграет на групповом этапе с командами США, Ирана и Уэльса.