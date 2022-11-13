Источник: Моуринью может вернуться в «Реал», если Анчелотти завершит карьеру

Португальский тренерможет вернуться в, если наставник мадридцевзавершит карьеру, сообщает La Repubblica

По данным источника, Моуринью не ведет переговоров с «Ромой» о новом контракте, ни тренер, ни руководство клуба не проявляют инициативу в этом вопросе. Срок действующего соглашения истекает летом 2024 года.

Президент «Реала» Флорентино Перес, учитывая это, проявляет интерес к Моуринью, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год.

Карло Анчелотти, тренирующий «Мадрид» сейчас, в конце сезона может принять решение о завершении карьеры. Если это произойдет, то Перес свяжется с Моуринью следующим летом.

Под руководством португальского тренера мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков за 14 туров. Отставание от 2-го места — 4 очка. «

Реал» идет вторым в Ла Лиге, отставая на 2 очка от «Барселоны».