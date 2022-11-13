ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуИзбавиться от Роналду: пять вещей, которые нужны Тен Хагу для успеха «Манчестер Юнайтед»
  • 09:03
    • Алекс Перейра нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе
  • 14:57
    • Источник: Галактионов подписал контракт с «Локомотивом»
  • 14:34
    • Источник: Моуринью может вернуться в «Реал», если Анчелотти завершит карьеру
    Все новости спорта

    Источник: Моуринью может вернуться в «Реал», если Анчелотти завершит карьеру

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Рома Серия A Футбол Италии
    Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в «Реал», если наставник мадридцев Карло Анчелотти завершит карьеру, сообщает La Repubblica.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    По данным источника, Моуринью не ведет переговоров с «Ромой» о новом контракте, ни тренер, ни руководство клуба не проявляют инициативу в этом вопросе. Срок действующего соглашения истекает летом 2024 года.

    Президент «Реала» Флорентино Перес, учитывая это, проявляет интерес к Моуринью, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год.

    Карло Анчелотти, тренирующий «Мадрид» сейчас, в конце сезона может принять решение о завершении карьеры. Если это произойдет, то Перес свяжется с Моуринью следующим летом.

    Под руководством португальского тренера мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков за 14 туров. Отставание от 2-го места — 4 очка. «

    Реал» идет вторым в Ла Лиге, отставая на 2 очка от «Барселоны».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится столичное дерби на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Милан» потеряет очки в матче с «Фиорентиной»?
  • «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.11
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Надаль — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Мейвезер — Олатунджи
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры