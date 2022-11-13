Бензема высказался о своей форме в преддверии ЧМ-2022

Нападающий «Реала» и сборной Франциизаверил, что успеет полностью восстановиться после повреждения к началу чемпионата мира в Катаре.

«У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. До 22 ноября еще есть время. Я буду в хорошей форме, готов как физически, так и морально.

Победа на чемпионате мира была бы одним из лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, и мы будем двигаться от матча к матчу», — сказал Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Бензема не успеет восстановиться и пропустит первую игру на ЧМ-2022 .

Календарь и таблица ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Франции в одной группе сыграет с Австралией, Данией и Тунисом. В первом матче национальная команда Франции сыграет с Австралией 22 ноября.