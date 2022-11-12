Канчельскис: Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом

Бывший российский футболиствысказался о шансахвыиграть чемпионат России.

«Есть команды, которые могут прыгнуть выше головы. Вот "Спартак" точно не из их числа.

Сейчас с "Зенитом" никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке. Постоянно вопят о возможном чемпионстве, держат своих болельщиков за дурачков.

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Да Россию быстрее вернут в еврокубки, чем "Спартак" станет чемпионом. Дай бог, если в этом году в тройке финишируют — и то не факт», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков.