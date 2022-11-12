«Эмполи» — «Кремонезе»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет на 46-й минуте открыл полузащитник хозяева Николо Камбьяги. На 88-й минуте защитник Фабьяно Паризи снял все вопросы о победителе.
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Кремонезе 2:0
Голы: 1:0 Николо Камбьяги (46'), 2:0 Фабьяно Паризи (88') Эмполи: Гульельмо Викарио, Тайронн Эбюэхи, Ардиан Исмайли, Себастьян Валюкевич, Фабьяно Паризи, Jean Akpa (Якопо Фаццини, 67'), Альберто Грасси (Рэзван Марин, 66'), Филиппо Бандинелли (Лиам Хендерсон, 77'), Недим Байрами, Сэм Ламмерс (Николо Камбьяги, 46'), Мартин Сатриано (Кони де Винтер, 85') Кремонезе: Кристиан Буонаюто (Сирил Дессерт, 70'), Давид Окереке, Emanuele Valeri (Джакомо Квальята, 70'), Суалихо Мейте (Лука Дзанимачча, 62'), Сантьяго Аскасибар (Michele Castagnetti, 62'), Шарль Пикель, Леонардо Серникола, Лука Лочошвили (Даниэль Чофани, 79'), Джек Хендри, Эмануэль Айву, Marco Carnesecchi Предупреждения: Суалихо Мейте (43'), Николо Камбьяги (69'), Шарль Пикель (90 + 2')
«Эмполи» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Серии А (17 очков). «Кремонезе» остался на 18-й строчке (7 очков).