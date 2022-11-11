ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вильям СалибаСалиба — новая суперзвезда «Арсенала». Кажется, «канониры» нашли идеального защитника
  • 01:39
    • Гол и ассист Крооса помогли «Реалу» обыграть «Кадис»
  • 01:02
    • «Ман Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и пробился в 1/8 финала Кубка лиги
    Все новости спорта

    Аллегри: «Ювентус» сыграл не очень хорошо против «Вероны»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Верона Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «Конечно, это было не очень хорошее выступление, но мы знаем, что против таких команд должны использовать другой подход.

    В определенных ситуациях мы могли бы сыграть лучше. Это было тяжелое время, когда много травм. Поздравляю парней с тем, как они подошли к этой игре», — цитирует Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Верона» с пятью баллами располагается на последней, 20-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет дерби «Боруссий»?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА затащит московское дерби в результативной игре
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поквитается ли «Ахмат» с нижегородцами за поражение в первом круге?
  • «Пари НН» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бирмингем — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры