Аллегри: «Ювентус» сыграл не очень хорошо против «Вероны»

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Конечно, это было не очень хорошее выступление, но мы знаем, что против таких команд должны использовать другой подход.
В определенных ситуациях мы могли бы сыграть лучше. Это было тяжелое время, когда много травм. Поздравляю парней с тем, как они подошли к этой игре», — цитирует Аллегри Football Italia.
«Ювентус» одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Верона» с пятью баллами располагается на последней, 20-й строчке.