Аллегри: «Ювентус» сыграл не очень хорошо против «Вероны»

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Конечно, это было не очень хорошее выступление, но мы знаем, что против таких команд должны использовать другой подход.

В определенных ситуациях мы могли бы сыграть лучше. Это было тяжелое время, когда много травм. Поздравляю парней с тем, как они подошли к этой игре», — цитирует Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Верона» с пятью баллами располагается на последней, 20-й строчке.