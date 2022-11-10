Погба: Я буду поддерживать свою страну издалека

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поддержал сборную Франции перед стартом чемпионата мира в Катаре. Футболист не поедет на мировое первенство из-за долгого восстановления после травмы.

«У бога был другой план для меня. Я буду поддерживать свою команду, свой народ, свою страну издалека, но моё сердце с ними! Желаю удачи всем, кто будет представлять нас», — написал французский полузащитник на своей официальной странице в социальных сетях.

Поль Погба получил повреждение на предсезонной тренировке в составе «Ювентуса». Футболисту слишком поздно провели операцию и восстановление затянулось на неопределенный срок, что не позволило французскому полузащитнику принять участие на чемпионате мира 2022 года.