«Интер» — «Болонья»: счет 6:1, обзор голов

В поединке 14-го тура чемпионата Италии «Интер» в Милане разгромил «Болонью», забив ей 6 мячей (6:1).

У «неррадзурри» дубль сделал Федерико Димарко. Также по голу забили Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко. Голы Хакана Чалханоглу и Робина Гозенса довели дело до полного разгрома.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Болонья 6:1 Голы: 0:1 Хараламбос Ликояннис (22'), 1:1 Эдин Джеко (26'), 2:1 Федерико Димарко (36'), 3:1 Лаутаро Мартинес (42'), 4:1 Федерико Димарко (48'), 5:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (59'), 6:1 Робин Гозенс (76') Интер: Андре Онана, Милан Шкриньяр, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Рауль Белланова, 61'), Николо Барелла (Роберто Гальярдини, 74'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 74'), Генрих Мхитарян, Федерико Димарко (Робин Гозенс, 62'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Марсело Брозович, 62') Болонья: Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 74'), Марко Арнаутович (Джошуа Зиркзее, 61'), Риккардо Орсолини, Йерди Схаутен, Гари Медель (Никола Моро, 46'), Льюис Фергюсон (Роберто Сориано, 61'), Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми (Joaquin Sosa, 46'), Адама Сумаоро, Стефан Пош, Лукаш Скорупски Предупреждения: Марко Арнаутович (32'), Джон Лукуми (33'), Лаутаро Мартинес (35'), Гари Медель (35'), Риккардо Орсолини (54'), Joaquin Sosa (59')

После этого матча «Интер» набрал 27 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Болонья» с 16 баллами на счету идет на 13-й строчке.