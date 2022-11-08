«Райо Вальекано» — «Реал»: счет матча 3:2, обзор голов

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от столичного(2:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Франсиско Гарсия слева на скорости прострелил в центр штрафной «Реала», откуда Сантьяго Комесанья без помех в касание пробил под самую штангу.

На 37-й минуте в ворота «Райо Вальекано» был назначен пенальти — Франсиско Гарсия не без нарушения правил оставил Асенсио без мяча.

Лука Модрич с 11-метровой отметки хладнокровно пробил по центру ворот, а голкипер бросился в угол.

Спустя четыре минуты «Реал» повел в счете. Право на угловой получил «Реал», Асенсио от флажка закрутил мяч во вратарскую, где Эдер Милитао освободился от оппонента и головой пробил в угол ворот.

Счет вновь сравнялся на 44-й минуте. Альваро Гарсия с острого угла здорово пробил с полулёта — Куртуа пустил мяч над руками.

На 65-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Реала»- Альваро Гарсия прокинул мяч в штрафную, где Карвахаль, похоже, подыграл рукой.

Оскар Трехо плохо пробил с точки, Куртуа отразил мяч, но голкипер «Реала» ещё до удара вышел за линию ворот. Пришлось перебивать удар и второй раз Трехо уже не оплошал, пробив в самый угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Реал Мадрид 3:2 Голы: 1:0 Сантьяго Комесанья (5'), 1:1 Лука Модрич (пенальти) (37'), 1:2 Эдер Милитао (41'), 2:2 Альваро Гарсия (44'), 3:2 Оскар Трехо (пенальти) (67') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Флорьян Лежён, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 79'), Оскар Валентин, Иси Паласон (Pep Chavarria, 88'), Оскар Трехо (Унаи Лопес, 71'), Альваро Гарсия (Сальва Санчес, 88'), Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 88') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Родриго, Марко Асенсио, Лука Модрич (Мариано Диас, 79'), Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинжа, 69'), Федерико Вальверде, Ферлан Менди (Начо Фернандес, 85'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 85'), Тибо Куртуа Предупреждения: Алехандро Катена (2'), Винисиус Жуниор (11'), Оскар Трехо (48'), Лука Модрич (60'), Даниэль Карвахаль (65'), Родриго (70'), Иван Балью (87'), Pep Chavarria (90 + 1'), Лукас Васкес (90 + 9') Удаление: Andoni Iraola (61')

Отметим, что на 61-й минуте главный тренер «Райо» Андони Ираола получил красную карточку и был удален со скамейки запасных.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.