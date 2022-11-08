«Райо Вальекано» — «Реал»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Франсиско Гарсия слева на скорости прострелил в центр штрафной «Реала», откуда Сантьяго Комесанья без помех в касание пробил под самую штангу.
На 37-й минуте в ворота «Райо Вальекано» был назначен пенальти — Франсиско Гарсия не без нарушения правил оставил Асенсио без мяча.
Лука Модрич с 11-метровой отметки хладнокровно пробил по центру ворот, а голкипер бросился в угол.
Спустя четыре минуты «Реал» повел в счете. Право на угловой получил «Реал», Асенсио от флажка закрутил мяч во вратарскую, где Эдер Милитао освободился от оппонента и головой пробил в угол ворот.
Счет вновь сравнялся на 44-й минуте. Альваро Гарсия с острого угла здорово пробил с полулёта — Куртуа пустил мяч над руками.
На 65-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Реала»- Альваро Гарсия прокинул мяч в штрафную, где Карвахаль, похоже, подыграл рукой.
Оскар Трехо плохо пробил с точки, Куртуа отразил мяч, но голкипер «Реала» ещё до удара вышел за линию ворот. Пришлось перебивать удар и второй раз Трехо уже не оплошал, пробив в самый угол ворот.
Отметим, что на 61-й минуте главный тренер «Райо» Андони Ираола получил красную карточку и был удален со скамейки запасных.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.